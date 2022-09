Elezioni, Bufalino: “il PD a Montedoro è stato il partito più votato, merito di una campagna porta a porta”

A Montedoro sia alle elezioni politiche (camera 32,86%- senato 32,48%) che alle elezioni regionali (26,5%) il primo partito è risultato il Partito Democratico.

Siamo stati l’unico comune della provincia di Caltanissetta, e uno dei pochi delle Sicilia, ad aver confermato il primo posto in entrambe le elezioni” ha commentato Renzo Bufalino Vicesegretario Regionale PD Sicilia soddisfatto anche del fatto che per la prima volta il PD è il primo partito nel comune di Montedoro in una competizione regionale.

“A qualcuno interessano solo le preferenze, a chi è cresciuto in un Partito e ne è divenuto un dirigente interessano anche i voti di lista – ha proseguito -. Di questo risultato siamo assolutamente soddisfatti, siamo stati gli unici ad aver fatto una campagna “porta a porta”, ci dispiace solamente che quanto fatto a Montedoro non sia servito per vincere le elezioni”.