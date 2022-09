Coppa Italia Eccellenza. Finisce in parità 0-0 tra Nissa ed Akragas al “Palmintelli”

S’è chiuso con un risultato di parità 0-0 il match di andata del secondo turno di Coppa Italia tra la Nissa e l’Akragas. Una gara gagliarda da parte dei biancoscudati che hanno concesso poco, quasi nulla agli avversari. In effetti, anche se l’Akragas ha avuto alcune occasioni per portarsi in vantaggio, la difesa della Nissa ha retto bene riuscendo, con un Selmi rigenerato, a sventare gli attacchi avversari.

Nel secondo tempo la Nissa, alzando il suo baricentro di gioco, ha provato a dare fastidio alla retroguardia agrigentina che, tuttavia, non s’è fatta sorprendere su una bella punizione di Azzara e nemmeno su un traversone in area nel quale per poco Messina non è riuscito ad impattare il pallone giusto.

Per quanto riguarda le prestazioni dei singoli, in casa Nissa prestazione “rivitalizzante” tra i pali di Selmi, autore di due ottimi interventi. Difesa attenta con l’esordio positivo del centrale Tabasso. Centrocampo diligente con la regia di capitan Di Biase, mentre in avanti solito contributo prezioso di Azzara con Ortiz che ha fatto a “sportellate” per fare salire la squadra. Menzione speciale, invece, per il centrocampista nisseno Scribani, classe 2004, che ha giocato da “veterano” facendosi valere in mezzo al campo

L’Akragas ci ha provato sino alla fine a sbloccare il risultato, ma senza successo. Ora la Nissa si tufferà in campionato dove domenica 2 ottobre affronterà in casa la Parmonval. Ma nelle prossime ore sarà nominato il nuovo tecnico che dovrà guidare la squadra. Oggi in panchina c’era Fabio Venniro che s’è ben comportato guidando da par suo la squadra.

Il ritorno del secondo turno di Coppa Italia si svolgerà il 12 ottobre allo stadio comunale Esseneto di Agrigento.