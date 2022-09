Caltanissetta. Il Museo della Diocesi si appresta a compiere 40 anni. Il 23 settembre c’è il primo di un ciclo di incontri sull’arte antica e contemporanea

CALTANISSETTA. Il MUDIC si appresta a compiere 40 anni. Fondato nel 1983 da mons. Giovanni Speciale che nel corso degli anni ha raccolto, salvandole, numerose opere d’arte provenienti dal territorio della Diocesi di Caltanissetta, e aperto al pubblico nel 1987, il museo è cresciuto fino all’attuale sistemazione con l’allestimento, nel 2007, di due gallerie e dieci sale in cui sono esposte circa 500 opere che coprono un arco temporale che va dal XV al XXI secolo.

Negli ultimi 25 anni, oltre a raccogliere, conservare e comunicare le testimonianze artistiche e religiose della Chiesa locale, il museo ha promosso al suo interno numerose esposizioni d’arte di alto livello, prestando anche le proprie opere per progetti scientifici ed espositivi di respiro nazionale ed europeo.

Vogliamo celebrare questa tappa importante con un programma ricco di eventi e iniziative che interpretano la vocazione intima dell’istituzione museale: offrire esperienze diversificate per promuovere la bellezza e condividere la conoscenza.

Venerdì 23 settembre 2022 alle ore 18.15, nell’Auditorium del Seminario Vescovile di Caltanissetta si terrà il primo di un ciclo di incontri sull’arte antica e contemporanea — organizzato dal Museo Diocesano “Mons. G. Speciale” e dall’O.E.S.S.G., delegazione di Caltanissetta — che si concluderà a settembre 2023.

Il prof. Massimiliano Ferragina, presenterà l’opera “Sacra Conversazione”, da lui realizzata in tecnica mista. Baccalaureato in Filosofia e Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, l’artista esprime nelle sue opere le influenze derivanti dal suo ricco percorso accademico, e dalle suggestioni suscitate dai numerosi viaggi in sud America, Parigi, Dublino, Copenaghen.

Nel gennaio 2022 ha decorato il presbiterio della nuova cappella nell’area partenze T1 dell’aeroporto internazionale di Fiumicino, a Roma, con un dipinto che si intitola “Luce Nuova”. Venerdì 23 settembre 2022, ore 18.15, Auditorium del Seminario Vescovile, con ingresso da piazzetta San Giovanni Paolo II – Caltanissetta