Caltanissetta, corso della Prefettura per i presidenti di seggio: un’occasione di confronto e interscambio

Si sono concluse nel pomeriggio di ieri le due sessioni di incontro promosse dalla Prefettura di Caltanissetta e rivolte ai presidenti di seggio nominati per espletare gli adempimenti elettorali durante le elezioni per il rinnovo di Camera e Senato e del Presidente della Regione Siciliana previste per domenica 25 settembre.

Agli incontri, svoltisi in collegamento da remoto nei pomeriggi del 21 e 22 settembre, gli interessati hanno preso parte numerosi.

In particolare l’iniziativa, grazie ai dirigenti della Prefettura e al contributo del Segretario generale del Comune di Palermo e del Presidente della prima sezione del Comune di Caltanissetta, ha inteso creare un’occasione di confronto tra tutti coloro i quali si accingono a svolgere il delicato incarico di presidente nelle prossime elezioni, con l’intento preminente di mettere a fattor comune – soprattutto in favore di chi per la prima volta si trova a dover espletare il suddetto incarico – esperienze e consigli che potrebbero rivelarsi utili per un più fluido svolgimento delle operazioni elettorali.

Nella circostanza, peraltro, la Prefettura ha assicurato ai presidenti di seggio, durante tutte le operazioni di voto, un costante supporto e l’assistenza dei funzionari addetti che, unitamente al Prefetto, seguiranno con la massima attenzione e scrupolo le diverse fasi della procedura elettorale.

I partecipanti hanno accolto con vivo apprezzamento l’iniziativa che ha permesso anche di stimolare la creazione di una rete intercomunicativa tra tutti i presidenti, utile per agevolare un rapido scambio informativo e un confronto sulle diverse problematiche che dovessero presentarsi durante la tornata elettorale.