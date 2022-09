Caltanissetta, Comitati di Quartiere: “vogliamo partecipare di più per illustrare priorità, pericoli e degrado”

I presidenti dei Comitati di Quartiere Mangialasagne, La Spia-Santuzza, Due Fontane, Santa Barbara, San Luca, San Francesco-Stazzone rispondono alle dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri durante la visita dei cantieri in esecuzione della SS 640 e spiegano perché a loro avviso è importante includere una maggiore partecipazione della cittadinanza alle scelte effettuate nell’interesse del bene comune.

I Presidenti di Caltanissetta sottolineano come le priorità indicate – quella della “conclusione della strada entro Dicembre 2023, rendendo la stessa finalmente fruibile agli automobilisti che da Agrigento avranno la necessità di raggiungere l’A19 e dei lavori che verranno effettuati per collegare la Via Borremans di Caltanissetta con la nuova strada degli scrittori”.

Buone notizie per i cittadini e i presidenti per un progetto al quale è stato fatto una variante che prevede la disponibilità di 5 milioni di Euro”.

Ad avviso degli scriventi Comitati di Quartiere, però, non considera “i caratteri di priorità in considerazione delle condizioni in cui versa l’arteria a causa (tra l’altro accertata) della continuità ed attraversamento in passato dei mezzi d’opera per i lavori di raddoppio effettuati sulla SS 640 trasformando di fatto l’arteria in questione in un percorso da cantiere. In merito all’argomento, appare opportuno ringraziare l’amministrazione Comunale e soprattutto il Sindaco Roberto Gambino nonchè l’Assessore Marcello Frangiamone per la disponibilità e la solerzia palesata in merito alla tempistica del sopralluogo congiunto con i CDQ e l’ufficio tecnico Comunale. I rappresentanti degli enti citati in questione dopo il sopralluogo effettuato hanno preso atto delle condizioni disastrose, incresciose, indecorose e tra l’altro pericolose per la sicurezza pubblica e stradale dell’arteria in questione”.

I presidenti, però, chiedono quale sarà l’iter procedurale dato che “la strada che collegherà la Via Borremans con la strada degli scrittori (ex SS 122 bis) per quel che concerne il codice della strada è completamente illegale e necessita di interventi immediati ed improcrastinabili, altresì, con forte rammarico prendiamo atto che nelle dichiarazioni del sottosegretario, non viene citata la prevista mitigazione ambientale di Bivio La Spia. Giova inoltre ricordare che questa tipologia di lavori, per contratto, dovrebbero essere eseguiti ancor prima della stessa opera primaria”.



I presidenti concludono la loro replica chiedendo al Sindaco un eventuale coinvolgimento con la partecipazione dei rappresentanti dei Comitati di Quartiere, i quali potranno “illustrare in loco le condizioni di pericolo e degrado con cui sono costretti a convivere giornalmente i Nisseni”.