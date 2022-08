Caltanissetta, Memorial Mirko La Mendola: torneo commemorativo a un anno dalla tragica scomparsa

Giovedì 25 agosto alle ore 20.30 al Centro Polivalente Michele Amari in Via Portella della Ginestra, ci sarà il primo memorial Mirko La Mendola.

Un evento organizzato dai suoi più cari amici per commemorare il giovane nisseno al primo anno dalla sua prematura scomparsa avvenuta sulla spiaggia di Porto Empedocle.

“Rinrgaziamo chi, come Paul Daniel Amico ha voluto fortemente questo memorial e l’assessore Fabio Caracausi che si è proposto da mediatore con l’ufficio sport per la concessione del campo” hanno scritto gli amici sui social.

La serata sarà un’opportunità per ricordare Mirko attraverso un’attività che lui amava.

“Aspettiamo tutti coloro che vorranno passare, anche solo per 5 minuti, per ricordare Mirko, per sempre con noi”.