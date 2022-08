Butera. Approvazione unanime in Consiglio dell’atto di indirizzo per realizzare Aeroporto Centro Meridionale della Sicilia ad Agrigento

BUTERA. È stato approvato all’unanimità in consiglio comunale l’Atto di indirizzo per la realizzazione di un Aeroporto Centro Meridionale della Sicilia (Aeroporto di Agrigento).

In precedenza, il consiglio comunale buterese, per il tramite del presidente Emilio Tallarita, aveva ravvisato la necessità di un forte intervento politico a favore della realizzazione delle infrastrutture di trasporto chiedendo di farsi carico di una precisa presa di posizione a favore della realizzazione dell’Aeroporto Provinciale di Agrigento. Il punto è stato così portato all’ordine del giorno in consiglio.

La massima assise civica buterese, nella corciostanza, ha invitato il Sindaco Giovanni Zuccalà e la sua Giunta a farsi promotore di una forte e determinata azione mirata a mettere al centro della propria azione politica la soluzione dei problemi infrastrutturali del territorio sostenendo, con forza, la procedura di finanziamento e realizzazione dell’aeroporto della Provincia di Agrigento.

“Si tratta di un’opera che, se realizzata, potrebbe avere importanti quanto positive ricadute anche per il nostro territorio all’interno del quale insistono strutture turistiche”, ha sottolineato il presidente del consiglio Emilio Tallarita, che ha concluso: “La realizzazione di un Aeroporto ad Agrigento potrebbe diventare volano e perno di un sistema economico destinato a coinvolgere positivamente anche il territorio buterese e la provincia di Caltanissetta, per cui ritengo che l’atto di indirizzo approvato in consiglio comunale costituisca un fatto importante per il territorio nisseno in generale e per la nostra comunità in particolare”.