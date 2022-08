Brasile, tenta la rinoplastica “fai da te” con colla e tutorial su YouTube: finisce in ospedale

Ci sono molte cose che è possibile fare da soli, basta avere un po’ di inventiva, gli strumenti giusti, e magari un amico più esperto che possa insegnare la tecnica corretta. Basti pensare ad alcuni lavoretti “fai da te” in casa. Poi ci sono ovviamente molte cose che non è pensabile fare da soli e per cui è indispensabile ricorrere a un professionista, tra cui la chirurgia: sembra banale? Non lo è stato per un uomo proveniente dal Brasile, finito in ospedale dopo aver cercato di rifarsi il naso da solo, in casa, utilizzando tutorial di YouTube e super colla.

Evidentemente – tra le migliaia di guide che spiegano qualsiasi cosa sulla popolare piattaforma video – esiste anche quella per la rinoplastica “fai da te”: ma non è una buona idea mettere sempre in pratica tutto ciò che si vede in rete. Così quest’uomo di San Paolo è finito in ospedale a causa di una ferita infetta, riferendo ai medici – che lo hanno visitato basiti – di non aver utilizzato strumenti sterilizzati, né guanti, né di aver disinfettato in alcun modo il taglio che si era procurato dopo l'”intervento”.

L’uomo – come riportano diversi media – ha confessato al personale sanitario di aver voluto provare dopo aver visto un tutorial sul web, utilizzando un disinfettante comune e un anestetico veterinario. Dopo essersi “operato”, ha utilizzato infine garze e super colla per chiudere la ferita.

L’ospedale ha comunicato in una nota stampa che il paziente, che prima è stato visitato da un’equipe che si occupa di salute mentale e poi è passato al reparto di chirurgia plastica, è stato dimesso lo stesso giorno ma dovrà ripresentarsi perché la ferita andrà tenuta assolutamente sotto controllo. I medici hanno anche avvisato, ovviamente, che gli interventi chirurgici “amatoriali” possono portare a gravissime conseguenze tra cui anche la morte. Anche la Società Brasiliana di Chirurgia Plastica è intervenuta sul caso, dicendo che la rinoplastica, naturalmente, dev’essere praticata da medici esperti e qualificati.

YouTube Brasil ha detto – come riporta Globo – che tutti i contenuti caricati sulla piattaforma devono rispettare il regolamento del portale, che il sito per scovare i video inopportuni o pericolosi si affida a una combinazione di intelligenza artificiale, revisori umani e segnalazioni degli utenti, e che i tutorial “incriminati” sono in fase di analisi per l’eventuale rimozione.