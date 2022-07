Sicilia, Musumeci: “non ascolto Sirene, tutti hanno un Polifemo”

“Se avessi ascoltato il canto delle sirene non sarei stato per 52 anni al mio posto, non ho mai cambiato bandiera”. Glissa sulla questione politica il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, il quale speiga che “Ulisse non e’ candidato ne’ alla Camera ne’ al Senato, ne’ alla Regione”.

Musumeci durante il suo intervento in provincia id Caltanissetta, dove e’ andato a inuagurare la ‘Nave di Gela’, ha detto che “le insidie sono esterne e ognuno di noi in ogni angolo ha un Polifemo”.

Intanto, a Palermo la sua coalizione, nel corso di un vertice, al quale era assente FdI, ha preso atto della necessita’ di trovare un altro candidato che ricompatti il centrodestra.