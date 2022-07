Serradifalco. Ordinanza del sindaco contro fuochi d’artificio “fai da te”, “lanterne cinesi” e falò

SERRADIFALCO. Niente fuochi d’artificio “fai da te”, “lanterne cinesi” e falò; i fuochi d’artificio dovranno essere autorizzati dal sindaco in aree non a rischio di incendio boschivo, ma a condizione che sia verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’azienda, di mezzi idonei a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.

E’ quanto disposto in un’ordinanza dal sindaco Leonardo Burgio che, recependo le indicazioni del Dipartimento Regionale Protezione Civile e dello stesso Prefetto di Caltanissetta, ha disposto il divieto dei giochi pirotecnici “fai da te”, delle lanterne cinesi e dei falò.

Il sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche purché portate avanti da ditte specializzate nel settore che dispongano di mezzi idonei a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività.