Serie D. Matteo Maria Vullo è il nuovo allenatore della Sancataldese

La Sancataldese Calcio ha il suo nuovo allenatore per la stagione 2022/2023 che i verde amaranto disputeranno per il secondo anno nel girone I di Serie D. Si tratta di Matteo Maria Vullo, tecnico giovane, caparbio e con un bagaglio di conoscenza di altissimo profilo.

Nato a Bologna il 26 marzo 1981, Matteo Vullo è figlio d’arte: il padre Salvatore nella stagione 1995/1996 ha guidato la panchina della Sancataldese. Il neotecnico verde amaranto con abilitazione per allenatore professionista UEFA A conseguito a Coverciano, ha dato il via al suo percorso da allenatore facendo il collaboratore tecnico in diverse piazze nei professionisti tra cui Marcianise, Olbia, Avellino, Campobasso.

Mister Vullo ha vissuto due stagioni da protagonista in Promozione emiliano-romagnola rispettivamente al timone di Fabbrico e Arcetana. Con i primi ha sfiorato i play-off, coi secondi li ha raggiunti e poi vinti. In precedenza, Vullo aveva accumulato anche alcune avventure in Eccellenza alla guida di Civitella Roveto, Viggiano e Boville Ernica. Poi lo spostamento in Emilia-Romagna, dove vive in un centro tra Parma e Reggio Emilia così nel 2019 ha guidato la U19 nazionale del Fiorenzuola e l’anno successivo da collaboratore tecnico della prima squadra.

La stagione 2020/21 è stato alla guida tecnica del Marignanese Cattolica in serie D, nel 2021/22 con il Bobbiese di nuovo promozione e da oggi torna in D sulla panchina della Sancataldese. A Mister Vullo la società verdeamaranto ha dato il benvenuto sicura di disputare insieme a lui una stagione proficua e ricca di soddisfazioni.