San Cataldo. Tanti volontari al Parco Urbano “Achille Carusi” per raccogliere l’appello dell’Associazione “Straula” a sua tutela e promozione

SAN CATALDO. Metti una serata alternativa. Una di quelle serate nella quale alla comodità di un posto in pizzeria o al bar si preferisce stare a contatto con la natura e a contribuire, nel proprio piccolo, alla sua conservazione e miglioramento.

E’ quanto hanno inteso fare tutti quei cittadini che hanno risposto all’appello dell’associazione di promozione sociale “Straula” di recarsi presso il parco urbano Achille Carusi con tanto di bidoni d’acqua per annaffiare gli alberi presenti all’interno del polmone verde sancataldese. Gesti semplici ma carichi di significato, quelli posti in essere da parte di tante persone.

Presente gente comune, ma anche amministratori. Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore al territorio e ambiente Michele Giarratano non hanno voluto mancare a questo appuntamento speciale. Anche loro, al pari di tutti gli altri, hanno dato il loro piccolo contributo al parco urbano e alle sue piante.

Numerosi anche i bambini presenti. Anche questo un segnale importante in una società che ha bisogno delle nuove generazioni per vincere la battaglia per la promozione e la tutela dell’ambiente. L’auspicio, a questo punto, è che il numero di volontari possa aumentare e che si possa dare vita ad un’autentica catena di volontariato al servizio di un ambiente che può e deve essere tutelato e promosso anche, e soprattutto, con lodevoli iniziative come quella promossa dall’associazione “Straula”.