San Cataldo. Nuovo sollecito del sindaco all’Asp per un confronto sulle problematiche sanitarie del territorio

SAN CATALDO. “L’Azienda Sanitaria Provinciale continua ad ignorare le note inviate in questi mesi, nonostante il gran numero di istanze presentate dai cittadini e le richieste di informazioni avanzate dalla nostra Giunta. Con il Diritto alla Salute non c’è tempo da perdere!”.

Così il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino ha sottolineato che il nuovo sollecito è stato fatto dopo che il precedente non aveva avuto riscontro. Il sindaco ha chiesto un confronto con l’Asp al fine di aumentare l’offerta sanitaria, ridurre liste attesa esami, ma senza ricevere fin qui risposta. E siccome, secondo Comparato bisogna dare voce ai cittadini e al territorio, ha inviato una nuova nota di sollecito all’Asp per essere convocato al fine di discutere le problematiche in precedenza poste all’attenzione.