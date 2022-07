Nissa, l’acese Alessandro Settineri è il nuovo allenatore

La Nissa ha il suo nuovo “condottiero”. Sarà mister Alessandro Settineri a guidare la prima squadra biancoscudata nella stagione 2022-2023, nel campionato di Eccellenza. Nativo di Acireale, 46 anni, Settineri ha ottenuto lo status di allenatore professionista nel 2014, è laureato in Scienze motorie ed ha conseguito anche due specializzazioni universitarie.

Per anni ha svolto per conto della Figc, il ruolo di coordinatore e selezionatore delle rappresentative giovanili, raggiungendo risultati importanti. In precedenza ha lavorato nei settori giovanili di società professionistiche come Atletico Catania, Ragusa ed Acireale.

Ha fatto anche il collaboratore tattico e lo scouting per diverse società di serie A-B-C, mentre nei dilettanti ha allenato Aci Sant’Antonio, Belpasso, Leonzio, Scordia, Canicattì, Misterbianco, Ragusa e Sancataldese dove ha vinto il campionato di Eccellenza.

A mister Settineri va il benvenuto da parte della società e dei tifosi, convinti che saprà regalare grandi emozioni sportive come ha sempre fatto in passato