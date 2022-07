Giovane di 20 anni accusa malore mentre gioca una partita di calcetto e muore

Un giovane di 20 anni è morto in Sardegna a seguito di un malore mentre stava giocando una partita a calcio. Il giovane s’è accasciato a terra davanti ai compagni. La tragedia si è consumata in pochi secondi a Cagliari, a Sant’Elia, durante una partita di calcetto.

Andrea Musiu infatti era residente a Selargius ed aveva giocato anche tra i dilettanti della squadra sarda e per le giovanili. Ad un certo punto il 20enne si è accasciato a terra davanti ai compagni di squadra ed è deceduto in campo, a pochi passi dallo stadio di calcio dove gioca la prima squadra del Cagliari. Stando al resoconto dei media Andrea avrebbe accusato il malore subito dopo la fine della partita.

E si trattava di un match relativo ad un torneo amatoriale: il giovane era ancora in campo quando è finito a terra e, come spiega Fanpage, “si è capito subito che era accaduto qualcosa di grave”. Purtroppo i tentativi di rianimarlo sono risultati vani: i soccorritori del 118 hanno messo in atto tutte le manovre ma per il povero 20enne non c’è stato purtroppo niente da fare.