Delia. Finanziato impianto di illuminazione del Castello. La soddisfazione del sindaco Gianfilippo Bancheri

DELIA. Dopo 25 anni e grazie all’Amministrazione Bancheri il Castello dei Normanni di Delia sarà totalmente illuminato. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Il primo cittadino ha ricordato che nel 2021 /2022 è stata realizzata sempre presso il Castello la zona Fitness, l’area Picnic, il Solarium per vedere le costellazioni, le mappe esplicative, il Centro Turistico, i servizi igienici per diversamente abili, i sentieri e l’alloggio custode. Ora finalmente arriva anche l’illuminazione dello spazio interno ed esterno per valorizzare il bene più antico di Delia.