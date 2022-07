Crisi di Governo, verso ‘no’ numero legale in Senato: Draghi rinnova dimissioni?

Con la non partecipazione del M5s, Lega e FI al voto sulla richiesta di fiducia da parte del presidente del Consiglio, Mario DRAGHI, è molto probabile che in aula al Senato mancherà il numero legale. Una previsione ‘scappata’ anche alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che al termine dell’intervento della capigruppo M5s, Mariolina Castellone, rivolgendosi a una collaboratrice fuori dal microfono ha detto: “se anche il M5s non parteciperà al voto mancherà il numero legale…”.

Per raggiungere il numero legale occorre il voto di 142 senatori. Qualora non fosse raggiunta tale quota il voto dovrebbe essere ripetuto dopo un’ora. Occhi puntati quindi verso il premier. Nei sessanta minuti d’attesa, infatti, il presidente del Consiglio, Mario DRAGHI, potrebbe anche decidere di salire al Colle e, constatate le condizioni politiche, confermare le proprie dimissioni.