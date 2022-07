Caltanissetta, “Tante segnalazioni ma nessuno interviene per buche e pavimentazione divelta”

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un cittadino di Caltanissetta che sottolinea la presenza di buche, tombini sfondati e pavimentazione divelta nel pieno centro cittadino.

“Siamo costretti a vivere, tra via salvati e via Volturno, in uno stato pietoso tra buche, asfalto distrutto e tombini che fra poco sfondano”.

Una segnalazione che arriva dopo quelle già comunicate agli uffici competenti del Comando dei vigili urbani e l’ufficio tecnico. “Noi residenti abbiamo inviato anche messaggi al Sindaco Roberto Gambino ma non abbiamo ancora avuto risposte”.

Il cittadino, dunque, si chiede anche a nome dei residenti del quartiere quale sia la procedura idonea per avere assicurato un adeguato servizio pubblico che mette a rischio la salute di tutti.

“Nessuno si interessa di questo punto verde e di questa scala che collega la via Salemi con la via Salvati. Molti anziani scendono per recarsi al supermercato vicino ma spesso cadono per l’asfalto danneggiato e scalinate non adeguate e i bambini devono giocare tra aiuole piene di rifiuti e pavimentazione irregolare”.