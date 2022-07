Caltanissetta, II commissione: sopralluoghi nelle scuole per programmarne la manutenzione

Nel corso dell’ultima seduta consiliare è emersa la disponibilità di cassa di circa 140 mila euro, utilizzabili per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici comunali.

Approfittando dello stop alle lezioni per le vacanze estive, la Seconda Commissione consiliare, su iniziativa promossa dal presidente Fabrizio Di Dio, ha pianificato una serie di sopralluoghi nelle scuole per verificare lo stato di fatto di tali strutture e, quindi, programmare in maniera “mirata” i successivi interventi di manutenzione.

Tali sopralluoghi, peraltro già concordati con i rispettivi Dirigenti Scolastici, inizieranno domani 22 luglio cominciando dall’istituto comprensivo Lombardo Radice e, a seguire, L. Sciascia, Caponnetto, Don Milani, Vittorio Veneto concludendo le visite all’istituto M.Luther King.

Subito dopo, il presidente della II Commissione, programmerà un incontro con il competente assessore per il resoconto di quanto accertato e le relative proposte nell’ipotesi – laddove possibile- di effetuare i lavori prima della ripresa del nuovo anno scolastico.