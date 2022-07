Caltanissetta, degrado alla zona San Luca dopo ogni weekend: “Nessun rispetto del bene comune”

Un cittadino, che abita nella zona San Luca, nei pressi di via Michelangelo e del giardino di legalità ha segnalato la situazione di degrado totale che si vive in via Michelangelo ogni domenica mattina.

“In un ambiente urbano non è possibile ritrovarsi, ogni domenica o lunedì mattina, con cartoni di pizze abbandonati sui muretti e preservativi gettati nei cespugli accanto dove passano i bambini con le loro biciclette” ha commentato chi ci ha sottolineato la situazione spiegando come il problema sia la totale mancanza di rispetto da parte dei suoi concittadini.

Inutile, perfanto, richiamare l’attenzione con le forze dell’ordine o dell’amministrazione comunale perché in questa situazione si tratta di educazione che manca, disconoscenza delle regole basilari di una città e incapacità di rispettare il bene comune.

“Non si può mettere un poliziotto a sorveglianza di ogni angolo della città o telecamere nei punti nevralgici per capire chi getta i rifiuti per strada o nelle aiuole. Bisogna ricominciare a spiegare come si vive in un ambiente urbano partendo dalle famiglie, le scuole e i centri di aggregazione” ha concluso il cittadino che ricorda come la via sia considerata anche una pista da corsa per gare con motorini e Microcar.

L’appello, dunque, è rivolto a tutti i giovani e le comitive che animano il quartiere invitandole a rispettare gli spazi comuni e di gettare i rifiuti negli appositi contenitori.