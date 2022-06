Serradifalco. Approvato a maggioranza in Consiglio il Bilancio di Previsione

SERRADIFALCO. E’ stato approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2021/2023 e il Documento unico per la programmazione. Dopo la presentazione del presidente del consiglio e la dichiarazione di voto favorevole della maggioranza consiliare, la consigliera di maggioranza del Pd Danila Iannello ha dichiarato di avere qualche dubbio in merito al piano di riequilibrio sui debiti in continuo aumento; pertanto, ha chiesto al responsabile dell’area finanziaria quali azioni intendesse attivare per potere rientrare da tale debito accumulato negli anni.

Il dott. Ivan Paci ha chiarito che il 2020/2021 non sono da tenere in considerazione i minori introiti rispetto alle previsioni, a causa della pandemia che ha causato diminuzione di entrate che si sono riverberate sul bilancio. Inoltre, gli uffici stanno provvedendo al recupero delle somme che i contribuenti dovranno pagare anche tramite riscossione coattiva. Danila Iannello, tuttavia, ha manifestato qualche perplessità sostenendo che gli utenti non riusciranno a pagare neanche con la riscossione coatta.

L’assessore e consigliere Enza Surrenti ha tuttavia fatto notare che non era possibile sostenere che la gente non può pagare neanche con la riscossione coatta e, che comunque, il lavoro svolto dagli uffici sta dando risposte importanti. Contrario, invece, il voto della minoranza al Bilancio.

Secondo il M5S il bilancio di previsione è stato approvato in ritardo rispetto alla scadenza prevista non assolvendo di fatto alla sua funzione di previsione ma risultando, per il periodo di ritardo, un bilancio di tipo consuntivo; inoltre c’è la mancata verifica dei rapporti crediti/debiti con le società controllate e partecipate, ma anche la mancata dotazione del PEF e del FPV; infine, la previsione delle entrate è influenzata da una previsione del recupero delle imposte evase che di fatto risulterebbe annualmente di difficile attuazione.