San Cataldo. Proclamato per domani 28 giugno il lutto cittadino per la morte di Antonino La Marca

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato, interpretando i sentimenti di dolore, sgomento e profonda commozione che hanno colpito l’intera comunità di San Cataldo per la tragedia che ha causato la morte di Antonino La Marca, vittima di un incidente sul lavoro ha deciso di proclamare per la giornata del 28 giugno il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia per la scomparsa del loro congiunto e di tutta la comunità sancataldese.

Le esequie funebri di Antonino La Marca, che si svolgeranno alle ore 16:30. Nell’occasione, sempre per domani 28 giugno, è prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e negli edifici sede di pubblici uffici e Istituzioni in segno di lutto.