Mussomeli, eletta nuova dirigenza Confraternita Madonna delle Vanelle in Sant’Enrico

MUSSOMELI – Anche la confraternita di Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico ha riunito, nel pomeriggio di ieri omenica (12 giugno) i propri confrati e consorelle per rinnovare i propri organi statutari con la elezione del nuovo Consiglio direttivo che si prenderà cura della gestione confraternale. Presente ai lavori assembleari anche il Cappellano del sodalizio Padre Francesco Mancuso che è parroco di Sant’Enrico. Un’assemblea, dunque, elettiva che ha scelto la nuova dirigenza nelle persone di Guasto Angelo, Dilena Vincenzo, Calà Francesco, Morreale Vincenzo, Romito Giovanni, Callari Antonello e Zaffuto Vincenzo. Nei prossimi giorni è prevista la riunione del nuovo direttivo per scegliere la terna per il presidente che sarà sottoposta alla scelta e nomina vescovile.