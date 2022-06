Duplice omicidio in agrumeto nel Catanese, un fermo

Un uomo, sembra un proprietario terriero, e’ stato fermato dai carabinieri della compagnia di Acireale nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Catania sul duplice omicidio scoperto ieri in un fondo agricolo di contrada Pennisi. Secondo l’accusa, sarebbe stato lui a esplodere diversi colpi di arma da fuoco contro Vito Cunsolo, 29 anni, e Virgilio Cunsolo Terrano, di 30, uccidendoli sul posto del loro ritrovamento. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori e’ i due siano stati sorpresi a rubare dei limoni. Ma, al momento, nessun’altra tesi alternativa e’ esclusa. Durante la notte i carabinieri hanno sentito familiari, amici e conoscenti delle due vittime, che sarebbero parenti tra loro, per ricostruire la loro personalita’ e le loro frequentazioni. A cercare Cunsolo e Cunsolo Terrano erano stati alcuni familiari, visto che il giorno prima non erano rientrati a casa. Ieri ci sono stati momenti di tensione dopo il ritrovamento dei due cadaveri. (ANSA).