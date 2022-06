Chiesa S. Maria Mussomeli. Antica effigie di Sant’Ignazio di Loyola ritornata ad essere visibile

MUSSOMELI – E’ ritornata ad essere visibile presso la Chiesa di Santa Maria di Gesù l’antica effigie di Sant’ Ignazio di Loyola. Ecco la storia del quadro raccontatata dai bene informati. “È stata ripresa una vecchia tela conservata nella cantoria della Chiesa di Santa Maria. Questa tela raffigurante Sant’Ignazio di Loyola fondatore dei Gesuiti e della Compagnia dei Verdi. Il benefattore, per devozione, Antonino Tomasini nel 1794 ha fatto realizzare questa opera di autore ignoto. Questa tela donata alla Chiesa di Santa Margherita poi con l’arrivo dei Gesuiti spostata a Santa Maria. Nel 1922 la tela è stata spostata nella Chiesa della Provvidenza, solo con l’arrivo di Padre Deodato nel 1943 la famiglia Barcellona riportò la tela nella Chiesa di Santa Maria dove la tela è stata collocata nel primo altare a destra. Con il restauro della Chiesa (anni ’50) il quadro fu spostato nella Sagrestia della scuola e poi nella cantoria della Chiesa. Abbandonata per anni soltanto qualche settimana fa con iniziativa del presidente Mario Bertolone, la tela ha ripreso vita e grazie all’artigiano Carlo Montagnino, la tela è stata ripresa, pulita, sistemata e incorniciata nell’antica cornice che si trovava tra le stanze del Convento dei Gesuiti (ex Agostiniani)”. Adesso la tela è stata sistemata in fondo alla chiesa. Oltre a Mario Bertolone e Carlo Montagnino, hanno collaborato Totuccio Giardina, Giovanni Mancuso, Filippo Vaccaro e Carmelo Noto”.