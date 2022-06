Campofranco. Elezioni amministrative. Stravince Rosario Nuara (87,50%). Gli auguri del sindaco uscente al nuovo primo cittadino

CAMPOFRANCO. Rosario Nuara è il nuovo sindaco di Campofranco. Nelle quattro sezioni elettorali cittadine, la sua lista ha ottenuto 1372 voti con l’87,50% delle preferenze. La lista civetta contrapposta a quella di Nuara ha invece ottenuto 196 voti (12,50%) con il candidato sindaco Giuseppe Cirrincione Palumbo.

Il sindaco uscente Rino Pitanza non si è presentato a queste elezioni amministrative e stasera alle 19,30 in piazza Crispi si congederà dalla cittadinanza con un comizio. Il sindaco uscente Rino Pitanza ha sottolineato: <Ancora a scrutinio in corso, ho voluto chiamare al telefono il sindaco eletto Sarino Nuara per fargli gli auguri a nome mio e dell’amministrazione uscente, invitandolo in comune perché la Politica, quella con la P maiuscola, è anche questo>. La proclamazione ufficiale avverrà oggi pomeriggio.