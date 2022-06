Caltanissetta, un nuovo video dell’Amministrazione Comunale per la promozione del territorio. Sarà realizzato “in una certa maniera?”

Il video marketing territoriale è oggi il mezzo più utilizzato per promuovere un territorio.

Dirette, stories, video montati ad arte compaiono sui nostri canali social, sui siti e nelle nostre newsletters. I video hanno letteralmente superato i contenuti testuali. Basti pensare che il secondo motore di ricerca, dopo Google, è YouTube..

La tendenza, oggi, non è più la creazione di video informativi. I territori si raccontano coinvolgendo ed emozionando. Ne consegue che, sicuramente, in molti cercheranno la meta del prossimo viaggio a partire dai video

Il viaggiatore vuole assaporare l’esperienza, vedere cosa l’aspetta e capire come potrà condividere con i suoi amici tale viaggio.

Avere l’intuito come scelta strategica che la comunicazione per la promozione del territorio ormai passa attraverso i video, può fare la differenza e la fortuna di una determinata area geografica. Proprio questo intuito sta caratterizzando ultimamente le scelte “strategiche” dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta.

Qualche settimana addietro ha destato stupore ed ha alimentato un forte dibattito in città il video che avrebbe dovuto promuovere il commercio locale. “Io compro Nisseno”, questa la forte spinta emozionale ed il messaggio che l’Amministrazione voleva “imboccare” ai propri cittadini. Un messaggio di per se positivo, peccato che la stessa amministrazione ne abbia preso le distanze, non dall’iniziativa, meritevole, ma proprio dal video che sostanzialmente è stato bocciato dalla comunità locale per i costi, ma soprattutto perché, paradossalmente realizzato da una società di Palermo. Nessuna condivisione dell’Amministrazione, del Sindaco e dei suoi assessori, nessun consigliere comunale “vicino” alla stessa ha postato il video sui social. Già tutti hanno dimenticato quel video. Peccato per i 12.000 euro bruciati

L’Amministrazione però, sicura della propria visione, in un periodo non sospetto, prima della debacle che ha caratterizzato il video “Compro Nisseno, realizzato “in una certa maniera”, ha intrapreso questo percorso virtuoso per raccontare e promuovere il capoluogo nisseno. E lo ha fatto con un secondo video. Almeno così sembrerebbe leggendo l’Atto di liquidazione n. 251 del 08.06.2022: “Realizzazione di video promozionale relativo al progetto “AspettandoTerra Madre” tenutosi presso il teatro Margherita e biblioteca Scarabelli il 31 marzo e 1 e 2 aprile 2022- liquidazione fattura”

Non ci resta che aspettare la pubblicazione di questo video. Qualche aspettativa è legittima dal momento che l’azienda palermitana che si è aggiudicata la gara per la realizzazione del video promozionale sarà liquidata con un importo di €. 10.000. Speriamo che non siano stati sprecati come “Compro Nisseno”. Speriamo… che sia realizzato “in una certa maniera”.