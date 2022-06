Anziani in ferie derubati di tutto. Carabiniere preleva i soldi dal suo conto per aiutarli

Lodevole gesto di un vice brigadiere dei carabinieri che ha prelevato dal proprio conto corrente una somma di denaro per donarla ad una coppia di anziani coniugi che aveva subito il furto dei loro averi. E’ quanto accaduto a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto.

Qui i Carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un furto in appartamento. All’interno trovano una coppia di 80enni di Firenze, in affitto per trascorrere un periodo di vacanza. Gli anziani, durante un’assenza, sono stati derubati di ogni avere: preziosi, contanti, carte di credito.

Piangono disperati perché in quel momento non hanno più nulla, nemmeno i soldi per mangiare o fare ritorno a casa loro. I militari svolgono scrupolosamente il sopralluogo e le altre procedure del caso, ma restano colpiti da quello sconforto. Un Vicebrigadiere immagina i propri genitori e il loro disagio se gli fosse capitata una situazione simile. Decide allora di andare oltre l’adempimento del dovere e preleva dal conto corrente personale una somma di denaro donandola alla coppia di anziani.

Grazie a quella somma, gli anziani possono provvedere alle più impellenti esigenze. Qualche giorno dopo tornano in caserma a restituire la somma e a ringraziare i Carabinieri per quel piccolo grande gesto di empatia.