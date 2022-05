Sicilia, lavoro. Maxi bando per 112 posti di medici all’Asp di Enna

Maxi bando da 112 posti di dirigenti medici all’Asp di ENNA . L’annuncio per la copertura dei vuoti d’organico nelle strutture ospedaliere di ENNAe provincia è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Si tratta di 42 posti per rianimatori, 15 per i Pronto soccorso, sette per radioologi e Medicina, generale sei per Neonatologia e cardiologia, cinque per Pediatria e Laboratorio di analisi, quattro per Ortopedia e Malattie infettive, due per Geriatria, Oncologia, Dermatologia, Otorinolaringoiatria ed Anatomia patologica, e uno per Medicina nucleare.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 19 giugno. “È un ulteriore tentativo, che si aggiunge ai già tanti già, per assicurare pienezza di offerta sanitaria e serenità di lavoro nei reparti, oggi costretti a turni massacranti ea ridurre l’offerta di salute”, dice il direttore Generale dell’Asp di ENNA, Francesco Iudica , che aggiunge: “Sappiamo tutti come i medici manchino ovunque in Italia ed in Sicilia e che le aree interne, come ENNA , soffrire ancora di più di una scarsa attrattività per i giovani laureati, potendo trovare più favorevoli e comode opportunità di E dunque, tutti siamo chiamati a promuovere l’immissione nel servizio di nuovi medici. Servire a le strutture, a migliorare la qualità dell’offerta, ad aggiornarla, per osare futuro alla sanità ennese”.