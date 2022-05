L’Accademia Dragon Gym di Caltanissetta “brilla” in Puglia

L’Accademia Dragon Gym ancora alla ribalta in un importante evento in Puglia.

Alcuni scatti della fantastica esperienza degli atleti dell’ Accademia Dragon Gym in Puglia, un evento di alto livello.

La prima a salire sul ring e la giovanissima Martina Campo 12 anni e alla sua prima esperienza. La neofita , incontra un avversaria veramente impegnativa con cui scambia con coraggio combinazioni veramente spettacolari,non bastano però per convincere i giudici che assegnano la vittoria all’atleta di casa .

A seguire ad infuocare il pubblico pugliese è Elisa Iannello 21 anni al suo terzo incontro che dimostra veramente una crescita pazzesca incrociando le tibie con un avversaria potente e molto tecnica che avanza con duri colpi tranquillamente gestiti dalla guerriera nissena. L’atleta del centro Sicilia dimostra un bagaglio tecnico non indifferente rispondendo colpo su colpo con grinta e determinazione.Il verdetto però non rende giustizia: vittoria per l’atleta di casa.

Chiude la serata il nostro Matteo Lo Cascio che ancora una volta esprime un livello tecnico ,fisico e mentale veramente al di sopra della sua giovanissima età.

A soli 17 anni e già pronto per esordire all’estero negli eventi che contano.

Batte nettamente il suo avversario infliggendo durissimi colpi che non possono assolutamente mettere il dubbio il giudizio dei giudici.

Questo è il frutto di un progetto che sta facendo maturare gli atleti in maniera veramente impressionante:

Accademia Dragon Gym ed H24TOP stanno dando vita a qualcosa di veramente non ordinario.