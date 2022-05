Un operaio di 47 anni ha molestato una 18enne dopo averla pedinata mentre tornava a casa al termine del suo turno di lavoro in un bar.

E’ successo nel centro di Arconate, nell’ovest milanese. La ragazza ha subito chiamato il padre che è arrivato in macchina e ha picchiato duramente l’aggressore, fino a quando non è stato fermato da alcuni passanti. L’operaio è stato denunciato dai carabinieri e la ragazza è stata portata in ospedale per accertamenti.