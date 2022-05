Era riuscito a creare microchip con il quale carpiva codici di carte di credito. Arrestato dai Carabinieri

Era riuscito a progettare un microchip che, installato sui lettori POS o sugli sportelli ATM delle banche, riusciva a carpire i codici delle carte di credito. Questo grazie alla sua formazione legata ad un master in ingegneria Una volta impossessatosi del denaro, poteva garantirsi una vita lussuosa. Protagonista un cittadino romeno, di 45 anni, ricercato per un mandato di cattura emesso in seguito a una sentenza a due anni e dieci mesi di reclusione per indebito utilizzo di carte di credito.

L’uomo è stato individuato e fermato a bordo di una corriera che dalla Romania era diretta in Italia. Una pattuglia del nucleo Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e condotto nel carcere del Coroneo. L’uomo ha confessato ai militari che stava rientrando in Italia per andare a costituirsi. Dal 2005 era ricercato per aver prelevato indebitamente denaro dai conti correnti di diverse persone.