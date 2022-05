Diocesi di Caltanissetta, “Il Percorso dei Principi”: lunedì la presentazione del progetto

Lunedì 9 maggio dalle ore 19, nella Chiesa Madre di San Cataldo la Diocesi di Caltanissetta presenterà il progetto “Il Percorso dei Principi”.

Un itinerario che tocca ben 13 località che custodiscono preziosi tasselli di una storia che unisce ” segni e testimonianze dell’arte, cultura, artigianato e in un patrimonio immateriale profondamente radicato nella vita collettiva, che oggi si offre ai viaggiatori come un’esperienza umanizzante di contemplazione, riflessione e profondità, una sosta feconda di respiro spirituale e culturale”.

I 13 paesi del Percorso dei Principi sono: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Marianopoli, Montedoro, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Vallelunga, Villalba.

Luoghi che, con le loro grandiose chiese madri, ricche di pregiate opere d’arte, le cappelle votive, i palazzi nobiliari e i piccoli ma curiosi musei demoetnoantropologici, questi paesi mostrano la storia agricola e mineraria delle comunità che hanno popolato questa porzione di Sicilia negli ultimi cinque secoli.

La Diocesi di Caltanissdtta ha voluto tracciare un percorso che deve essere interpretato come “una sorta di museo diffuso fondato nel cuore del nostro territorio tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del XVIII, in virtù della licentia populandi concessa dal sovrano e dai viceré di Sicilia ai signori proprietari dei feudi”.

Le “Chiese Madri” e i Palazzi Signorili, infatti, venivano edificati dai Signori fondatori che insediavano un territorio e, come segno di identità, abbellivano e arricchivano la chiesa donando vasi sacri d’oro e d’argento, suppellettili per il culto, immagini sacre e altre preziose opere d’arte commissionate ad artisti che operavano a Palermo, dove i principi avevano il loro palazzo e la loro residenza. Alcuni di questi reperti sono preziosamente custoditi nel museo diocesano di Caltanissetta.

“Fu come una dote sponsale – ha spiegato Padre Speciale – data alla nuova comunità. La chiesa, come una sposa novella, segno unificante di quella comunità, appariva come una sposa bella, ornata dei gioielli della dote. In alcuni casi i principi ottennero per la nuova chiesa le reliquie di un santo”.

Alla presentazione del Progetto, lunedì 9 maggio 2022 dalle ore 19.00 saranno presenti il Parroco della Chiesa Madre Angelo Spilla, il Direttore del Museo Diocesano di Caltanissetta Giuseppe Di Vita e lo storico del territorio Luigi Bontà.

Per ulteriori informazioni sul “Percorso dei Principi” visitare il Sito internet https://www.museodiocesanocaltanissetta.it/percorso-dei-principi