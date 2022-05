Delia. Il sindaco Gianfilippo Bancheri: “Ecco cosa è stato fatto per la villa di piazza Toronto”

DELIA. “Durante questi anni la mia amministrazione comunale ha lavorato anche per potenziare e rendere maggiormente fruibile la Villa di Piazza Toronto”. S’è espresso in questi termini il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Il primo cittadino deliano, a proposito della Villa di Piazza Toronto ha tenuto a precisare che è stato fatto tanto, e in particolare, l’esproprio dello spazio verde per 50.000 euro, la piantumazione alberelli, l’acquisto e collocazione di attrezzi per allenamento a corpo libero (Calisthenics Training), l’acquisto e collocazione di attrezzi omologati e certificati per “sgambettamento cani.

Gianfilippo Bancheri infine ha confermato che in questi giorni si sta provvedendo a collocare altri attrezzi e alcune panche al fine di arricchire sempre più il Parco stesso.