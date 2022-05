Caltanissetta, Studenti del Volta alla fase finale dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici

Sono ben quattro gli studenti dell’Istituto A. Volta che hanno ottenuto l’accesso alla fase finale dei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici, indetti dall’Università Bocconi di Milano. I quattro, Alberto Saia, alunno della classe 2°B, Simone Casagni, Roberta La Malfa, Valerio Privitera, tutti allievi della classe 3°E, dopo aver superato le semifinali, coordinati dal prof. Francesco Coccagna, docente di Matematica e Fisica, hanno partecipato alla finale insieme a studenti provenienti da tutta Italia. Molto selettiva la gara, che si è svolta lo scorso 14 maggio presso la sede della prestigiosa Università milanese.

Il campionato, giunto alla sua ventinovesima edizione, è articolato in più fasi, in ognuna delle quali i concorrenti affrontano un prestabilito numero di quesiti, di solito tra otto a dieci, da risolvere indicativamente in 60 o 90 minuti. Fondamentali pertanto risultano capacità di riflessione e intuito veloce, oltre naturalmente a solide competenze logico-matematiche.

Nel mondo sono più di 200.000 i concorrenti che si sfidano, negli stessi giorni e con gli stessi “giochi”, provenienti da tre diversi continenti e da tante nazioni, quali, oltre all’Italia, Francia, Tunisia, Marocco, Niger, Russia, Ucraina, Svizzera, Belgio, Polonia, Lussemburgo, Canada.

Gli studenti del Volta, da diversi anni, partecipano sempre alla manifestazione, aggiudicandosi puntualmente l’accesso alla fase finale e, in una circostanza, anche a quella internazionale.

Considerato l’alto tasso di adesione a livello nazionale e internazionale, molto soddisfacente si è rivelato il risultato conseguito quest’anno dai quattro giovanissimi studenti. Soddisfazione è stata espressa sia dal Dirigente Scolastico prof. Vito Parisi, sia dai docenti dell’istituto: unanime il riconoscimento del valore formativo e orientativo dei Campionati Bocconi, specialmente in riferimento al curricolo d’istituto, in cui la Matematica è disciplina basilare.