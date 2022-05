Caltanissetta, Lavoratori di Pian del Lago a rischio licenziamento chiedono un incontro con la Prefetta

I Sindacati, in rappresentanza dei lavoratori del Centro Governativo di Pian del Lago, hanno chiesto un incontro urgente con Sua Eccellenza il Prefetto, per poter trovare possibili soluzioni per evitare il rischio di licenziamento dei suddetti Lavoratori, scaturente dalla procedura già in atto.

Rischio, quest’ultimo, che ha determinato nei Lavoratori lo scoramento, la preoccupazione e il timore di poter perdere il proprio posto di lavoro e l’unica fonte di sostentamento per se e per la propria famiglia.

“Nello specifico – hanno spiegato -, ci permettiamo di osservare, si tratta di Lavoratori che da oltre 20 anni espletano tale attività con professionalità, dedizione e con grande “Cuore”; Questo Territorio, in particolare, non si può permettere di perdere nessuna forza lavoro. E, a maggior ragione, non si possono e non si devono perdere posti di Lavoro presso il Centro Governativo di Pian del Lago, definito e riconosciuto, in campo nazionale, quale “Fiore all’occhiello” in un settore particolarmente dedicato e difficile come quello dell’Accoglienza degli stranieri; Non possiamo sottacere che anche Le scriventi OO.SS. constatano la condizione di grande difficoltà che vivono i Lavoratori.

Quotidianamente, raccogliamo anche le loro confidenze e ascoltiamo la delusione profonda di chi ritiene di sentirsi “abbandonato”. In questi mesi siamo riusciti a mitigare, con il prezioso intervento di S.E. il Prefetto e dell’Ufficio di Governo tutto, le difficoltà economiche che hanno afflitto e, purtroppo, affliggono ancora questi lavoratori. A, tutt’oggi, non hanno avuto pagate tre mensilità di stipendio(_Febbraio marzo, e aprile) La procedura del licenziamento collettivo, come è noto a codesto Ufficio, ha avuto già inizio ed i tempi previsti dalla norma in questione sono assai risicati. Tale procedimento avrà termine tra circa 20 giorni. L’urgenza dell’incontro a cui riferiamo origina proprio dal pochissimo tempo a disposizione per poter “risolvere” la questione. Se invece non dovesse risolversi, essa diventerebbe irrimediabilmente “nociva” nel momento in cui ci sarà il cambio appalto.

Infatti, se i licenziamenti avvenissero, disgraziatamente, prima del cambio appalto, questi lavoratori verrebbero, fatalmente, esclusi dalla possibilità di transitare nella nuova ditta affidataria; Per le ragioni fin qui accennate, le Scriventi OO.SS. rappresentano di essere fortemente preoccupati per il rischio che si corre di non poter mantenere gli odierni posti di Lavoro, sia nell’immediato che per il futuro; Si rappresentare altresì che non comprendiamo come vi sia una ingente contrazione di ospiti presso il Centro Governativo in questione, mentre, parrebbe che la presenza di ospiti stranieri sia cospicua presso gli hot spot, presenti in Sicilia; In buona sostanza, i gravi problemi che, con grande preoccupazione e mestizia, desideriamo rappresentare alla S.E. nella qualità di Rappresentante del Governo in questa Provincia e quale Stazione appaltante, sono di due ordini: Il Primo ordine di motivi è relativo alla “mancanza” di arrivo degli Ospiti, quindi, all’impossibilità per l’azienda di mantenere in servizio i Lavoratori. E l’avvio e/o il mantenere in essere della procedura collettiva di licenziamento, nel momento in cui vi sono circa 160 Ospiti; Il secondo è quello relativo alla tangibile liquidità economica delle diverse imprese affidatarie alfine di evitare che i Lavoratori debbano aspettare di avere corrisposti gli stipendi con 2, 3 o 4 mesi di ritardo, così come sta avvenendo al momento. Questa situazione, palesemente, getta nello sconforto i Lavoratori, i quali per sostenere la propria famiglia devono ricorrere all’aiuto dei familiari.

E, se non hanno la fortuna di avere genitori o altri familiari, si trovano nell’impossibilità di acquistare quanto necessario per il sostentamento della famiglia, di pagare le bollette e di quant’altro; Considerata l’importanza delle questioni, accogliendo la richiesta dei lavoratori aderenti alle scriventi OO.SS., i sottoscritti, ciascuno nella qualità, con la presente sono a confermare la richiesta d’incontro urgente. E, in ossequio alle importanti e imprescindibili necessità dettate dai tempi della procedura di licenziamento collettivo in essere, richiedono di poter effettuare tale incontro nei prossimi 5 giorni; Trascorsi i tempi previsti, giusta la vigente normativa, senza alcun riscontro si procederà all’indizione di azioni sindacali (sit-in, presidi ecc.) tese a coinvolgere oltre Codesto Spett.le Ufficio Governativo, le rappresentanze politiche e civili che rappresentano il Territorio, alfine di comporre bonariamente la grave vicenda e salvaguardare tutti i suddetti posti di lavoro. Restando in attesa di quanto richiesto non ché di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.