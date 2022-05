Caltanissetta, Aumento dell’IRPEF. Aiello e Visconti: “Ennesimo atto M5S contro i cittadini”

“Ieri si è consumato l’ennesimo atto del M5S contro i cittadini, l’aumento al massimo dell’Irpef che vuol dire maggiori tasse comunali per i nisseni” – lo dichiara il Capogruppo di Prima l’Italia-Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che aggiunge: “Prima il M5S spreca energia pubblica, lasciando accese h24 luci di strutture comunali inutilizzabili, poi per far fronte ai maggiori costi mette le mani nelle tasche dei nisseni, utilizzando i cittadini come bancomat”.

Dopo un aspro e acceso confronto e il voto contrario dei consiglieri dell’opposizione l’aumento dell’Irpef è stato confermato ed è salito dallo 0.6% allo 0.8%.

Un surplus che Aiello ribadisce essere “stato approvato dalla Maggioranza grillina, saranno pertanto i nisseni a pagare sprechi ed inefficienze dell’Amministrazione Gambino”.