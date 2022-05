Api, allarme WWF: 40% specie impollinatori rischiano estinzione, addio cibo

“Una estinzione silenziosa che mette a rischio la biodiversità globale, ma anche la nostra capacità di produrre cibo in maniera naturale”, spiega l’associazione. E’ l’estinzone delle API, a cui il 20 maggio si dedica la Giornata Mondiale, e degli altri insetti impollinatori come vespe, farfalle, falene e coleotteri. Si tratta di “oltre 20 mila specie che consumano un servizio indispensabile, quello dell’impollinazione, da cui dipende quasi il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore e l’80% delle piante che producono cibo e prodotti per il consumo umano, pari al 35% della produzione agricola mondiale, con un valore economico stimato ogni anno di oltre 153 miliardi di euro a livello globale e 22 miliardi di euro in Europa”. Un recente studio condotto nel Regno, Unito analizzando gli urti con i parabrezza delle auto, “ha documentato un calo di quasi il 60% nel numero di insetti alati dal 2004”, segnala il WWF.

Per dare una risposta concreta a questo crollo verticale, il WWF promuove il progetto ‘Diamo una casa alle API‘, realizzato grazie alla campagna di raccolta fondi sulla piattaforma ForFunding di Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza degli impollinatori e il loro valore per il nostro capitale naturale, dalla produzione di cibo al valore per le nostre economie.

Il progetto mira, inoltre, ad azioni concrete: realizzare e gestire in 20 Oasi WWF su tutto il territorio nazionale, da Valmanera in Piemonte all’Angitola in Calabria, dai Ghirardi in Emilia a Serranella in Abruzzo, da Valpredina in Lombardia a Torre Salsa in Sicilia, delle aree per facilitare la vita a questi importantissimi insetti. Ogni Oasi ha visto la creazione di aree arricchite con piante nettarifere e pollinifere per l’alimentazione degli impollinatori, ma anche con ‘bee hotel’, e altri insetti, che potranno diventare caso per singoli impollinatori o per intere colonie, oltre a cartelli illustrativi per sensibilizzare i visitatori sull’importanza di queste specie.

Il WWF è impegnato per la tutela degli insetti impollinatori anche con la presentazione di indicazioni alla proposta del Piano Strategico Nazionale della Pac, Politica agricola comune, con la Coalizione #CambiamoAgricoltura cittadini che devono oltre 90 Associazioni e comitati di proposte e promuove di emendamenti alla Legge di Stabilità finalizzate ad eliminare le agevolazioni fiscali sui pesticidi e fertilizzanti chimici.

Sono tanti anche i progetti a informare, sensibilizzare ed educare, come il progetto ‘Bee Safe’ realizzato in collaborazione con il MiTE nella Provincia di Ancona e l’ attività di sensibilizzazione dei consumatori verso un consumo più responsabile che prediliga prodotti biologici e locali