Sicilia, Catania. Evasioni da record, dai domiciliari 3 volte in un mese: 27enne in carcere

È evaso dai domiciliari 3 volte in meno di un mese, l’ultima l’1 di aprile, eludendo la sorveglianza del braccialetto elettronico. I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato in flagranza un 27enne catanese che ora finirà al carcere di Termini Imerese e denunciato per favoreggiamento un 49enne che avrebbe ospitato il fuggiasco nella propria casa di via Messina a Catania.

L’appartamento è stato individuato incrociando le informazioni con le dichiarazioni di alcuni conoscenti del 27enne, e sorvegliato fino a quando i militari dell’Arma non lo hanno visto uscire guardingo dal portone di quello, fermato e denunciato l’uomo che lo stava nascondendo.