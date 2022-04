Campofranco. Aperte le iscrizioni al corso di formazione per Assistente all’Autonomia e alla comunicazione dei disabili (Asacom)

CAMPOFRANCO. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione riconosciuto dalla Regione Sicilia per Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili (ASACOM) che si terrà a Campofranco a cura dell’associazione FUTURA – Istruzione e Formazione Professionale – nella sede di via Mussomeli.

A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Per partecipare al corso bisogna essere in possesso di una Laurea o di un Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il corso, patrocinato dall’amministrazione comunale di Campofranco -Assessorato alle Politiche Sociali – avrà la durata di 976 ore delle quali 276 saranno dedicate ad uno stage specifico. Per maggiori informazioni chiamare il numero 3289495082