Ucraina: Warner Bros. cancella prima in Russia di ‘Batman’

Non ci sara’ la prima russa di “The Batman“, previsto originariamente per venerdi’. La casa di produzione Warner Bros. ne ha annunciato la cancellazione, come conseguenza di quanto sta accadendo in Ucraina. L’intervento della Warner Bros. e’ in linea con quanto reso noto dalla Walt Disney Company che non fara’ uscire i suoi film in Russia, anche se non e’ chiaro quanto durera’ la misura e se sara’ ancora vigore in quando il 6 maggio e’ prevista l’uscita di “Doctor Strange nel multiverso della follia”, un film della Marvel.(