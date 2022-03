Sicilia, dopo 11 anni torna il Rally di Proserpina il 2 e 3 aprile

Sabato 2 e domenica 3 aprile torna il Rally di Proserpina con l’organizzazione del Consorzio Ente Autodromo Pergusa che aprirà il Campionato Siciliano Rally 2022 per auto moderne ed auto storiche. La gara ennese torna dopo 11 anni in calendario ed avrà il suo quartier generale presso l’autodromo di Pergusa. Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 3 marzo, come da programma e regolamento, per chiudersi mercoledì 23 marzo.

Caparbio e tenace il meticoloso lavoro che unisce lo staff coordinato da Mario Sgrò, Presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa, con l’intera provincia ennese ed in particolare con il territorio interessato dalla gara. In accordo con i Sindaci e le Amministrazioni di Piazza Armerina e Leonforte, vi saranno due premi per i migliori interpreti delle rispettive prove speciali “Villa del Casale” e “Erbavusa”. Il premio “Palio dei Normanni” indetto su iniziativa del Comune di Piazza Armerina ed il premio “Filippo Liardo” in nome del celebre pittore leonfortese. Un terzo tratto cronometrato “Circuito di Pergusa” è ricavato all’interno dell’autodromo.

-“E’ un’edizione di ripartenza e rodaggio del Rally di Proserpina, per il quale l’obiettivo è tornare al centro della scena sportiva – sottolinea Mario Sgrò – il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, al quale esprimo gratitudine, ci ha ulteriormente incoraggiato inserendo la competizione dal prestigioso passato nel calendario della serie regionale. Il Rally di Proserpina è il primo evento automobilistico del nuovo corso, quello che definiamo il quinquennio del salto di qualità, che concretizzerà tutta la preparazione consolidata durante il mio primo mandato. Alcune lungaggini burocratiche per l’insediamento del nuovo CDA, hanno rallentato la fase operativa di questa seconda fase, ma ora siamo partiti e desideriamo lavorare intensamente per confermare la poliedricità del nostro impianto, per il quale abbiamo diversificato le attività, tanto motorsport ma non solo, in un parco ampio e polivalente”-.

Il fine settimana che riporterà i rally in provincia di Enna, entrerà nel vivo venerdì 1 aprile quando gli equipaggi iscritti potranno svolgere le ricognizioni del percorso autorizzate, con auto di serie, nella stretta osservanza del codice della strada e sotto il controllo dei Commissari di Percorso. Nella stessa giornata con l’insediamento del Collegio dei Commissari, vi sarà anche la distribuzione dei pass e degli accrediti per team e piloti. Sabato 2 aprile le verifiche tecniche presso il parco assistenza che sarà ubicato all’interno dell’autodromo, dalle 10 alle 13 i test con le auto da gara, lo shakedown su un tracciato ricavato sulla pista. Il tutto secondo la procedura prevista con le misure anti covid pianificate dalla Federazione e disponibili sul sito della competizione e su quello della Federazione.

Start della competizione domenica mattina dal centro di Enna in via IV Novembre alla volte di 6 prove speciali, tre crono