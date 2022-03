Pubblicato dal Ministero della Difesa il bando di concorso per 671 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri

E’ on line il bando di concorso per titoli ed esami, pubblicato dal Ministero della Difesa, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022−2025) di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri e Allievi Carabinieri che abbiano idoneità al servizio militare incondizionato o temporanea inidoneità; abbiano un diploma (o essere in grado di conseguirlo entro il termine dell’anno scolastico 2021-2022) di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale o quadriennale con anno integrativo; età non superiore a 30 anni.

La domanda può essere presentata dai cittadini italiani di età non inferiore a 17 anni e non superiore a 26 anni (se minorenni, bisogna essere in possesso del consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università.

La selezione prevede una prova preliminare; prove di efficienza fisica; prova scritta di conoscenza della lingua italiana; accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali; prova orale. Il termine per inviare le candidature è il 24 marzo 2022.