Percentuali di pagamento, RTP e hit frequency nei casinò non AAMS

La maggior parte dei giocatori di casinò non sa cosa sia l’RTP. Questo paramento, insieme ad altri, è uno di quelli da conoscere quando si sceglie un casino o uno specifico gioco online.

Cosa sono l’RTP e gli altri parametri?

RTP sta per Return to Player, che è il rimborso teorico che il giocatore di casinò, ricevere quando gioca al casinò online. Maggiore è l’RTP del gioco maggiori sono le possibilità di vincita a lungo termine.

L’RTP è espresso in percentuale. Per esempio, un RTP del 96% indica che per ogni 100 euro incassati dal gioco 96 sono destinati a essere pagati come premi.

L’RTP, tuttavia, non indica la frequenza delle vittorie. Due giochi possono entrambi avere lo stesso valore di RTP ma un diverso modo in cui queste somme vengono erogate. Uno potrebbe pagare più frequentemente ma con importi inferiori mentre l’altro paga meno frequentemente ma in importi più elevati. Questo elemento questo è chiamato volatilità.

A questi due parametri e ne aggiunge un terzo: la hit frequency. Con questo valore, che non viene divulgato dallo sviluppatore, si determina la frequenza di colpi vincenti. Da sottolineare che ogni giocata che fa vincere qualcosa è in questo caso considerata vincente. Ovvero un premio in una slot machine potrebbe essere inferiore alla puntata inserita. Nonostante questo, il colpo viene sempre considerato vincente.

RTP, volatilità e hit frequency determinano quindi quanto denaro e come questo viene erogato al giocatore. Il tutto è però calcolato su milioni di giocate e diventa impossibile per una persona riuscire a predire quando un premio potrà essere agguantato.

Come individuare l’RTP di un gioco?

Ogni gioco dovrebbe avere una sezione di aiuto/informazioni all’interno del gioco in cui viene mostrato l’RTP. Quando si sceglie dove giocare, è bene controllare e confrontare l’RTP mostrato sia quando si è connessi con il proprio account sia da visitatori non loggati. Alcuni siti potrebbero tentare di “ingannare” visitatori e giocatori del sito mostrando un RTP più alto quando sei disconnesso.

L’importanza di un elevato RTP

Giocare ai giochi da casinò, a lungo termine, comporterà una perdita per i giocatori, indipendentemente da dove e cosa giochino. Giocare in un casinò non AAMS è puro intrattenimento e nessuno dovrebbe mai pensarlo come un metodo per fare soldi.

Su un breve periodo di tempo la differenza RTP del 3-4% non è significativa, ma nel caso si giochi con una certa costanza nel tempo questo avrà un grande impatto.

L’RTP è importante anche per coloro che giocano sporadicamente e solo per intrattenimento. Questo poiché giocare con un RTP più alto dà teoricamente più tempo a disposizione grazie alla maggiore erogazione dei premi.

L’RTP nei casinò online

La tendenza nel settore dei casinò negli ultimi anni è stata quella di abbassare l’RTP nelle slot da casinò. I siti di casinò possono decidere di abbassare drasticamente il rimborso, a volte senza nemmeno comunicandolo, e rendere più difficili (teoricamente) le vincite dei clienti.

In base al tipo di licenza con cui ogni casinò opera è prevista la possibilità di variare l’RTP dei giochi proposti. Ogni stato che ha regolamentato il gioco d’azzardo online si è mosso in una direzione propria. Oggi la maggior parte dei casinò non AAMS utilizza delle licenze emesse dalla Malta Gaming Autority oppure una delle sublicenze concesse dal governo di Curaçao.

Conoscere quindi in che tipo di casinò online si sta giocando in base alla licenza permette di farsi un’idea sul livello dell’RTP del casinò stesso. L’abbassamento medio dell’RTP nei casinò online di tutto il mondo è giustificato dagli operatori con l’aumento delle imposte su questo tipo di attività.

Per quanto riguarda specificatamente i casinò non AAMS con licenza di Malto e di Curaçao (quelli più diffusi al momento) questi seguono direttive diverse.

Malta, per esempio, impone un RTP minimo dell’85% mentre Curaçao al momento non prevede un RTP minimo da offrire ai giocatori. Entrambi questi paesi offrono però delle tassazioni limitate, se non assenti come nel caso di Curacao, sul gioco online.

Per questo motivo difficilmente i casinò con queste licenze abbassano troppo l’RTP offerto. Nel lungo periodo potrebbero avere un calo dei giocatori.

Come riconoscere il casino dove si sta giocando?

In seguito a diversi sondaggi, effettuati in altrettanti nazioni europee, solo una piccola percentuale di giocatori capisce il tipo di casinò su cui sta giocando. Nel caso ci si trovi di fronte a un casinò non AAMS e si voglia controllare la validità della licenza ecco come fare.

Scorrere verso il basso l’home page del casinò fino al footer. Qui sono spesso contenute una serie di link ai termini e condizioni, alle promo o altre pagine utili. Qui si trova anche il simbolo dell’autorità che ha emesso la licenza.

È quindi comune vedere il logo della MGA maltese, che contiene in parte la croce di Malta, o lo scudo dell’ente del gioco online di Curaçao. La presenza di uno di questi emblemi è un buon segno ma ancor non sufficiente.

Ognuno di questi simboli, infatti, deve contenere un link dinamico che direziona il visitatore su un valicatore di licenza. Ciccandolo si deve quindi aprire una pagina, sul sito dell’ente autorizzante, che riporta la ragione sociale e il nome commerciale del casinò. Se fosse presente il simbolo ma senza nessun link di controllo inserito, oppure porta a una pagina diversa o inesistente, allora è meglio cambiare casinò.

Chi può variare l’RTP del giochi?

Come visto l’RTP viene impostato dallo sviluppatore del gioco. Questo valore non è fisso lo sviluppatore può concedere la possibilità di variarlo, entro una certa forbice, ai gestori dei casinò. Ogni fornitore di giochi si regola come meglio crede.

Sono oltre 500 le aziende di giochi per casinò ma quelle più diffusi sono solo una parte di queste. Tra i maggiori fornitori di giochi che offrono la possibilità di agire sull’RTP si trovano:

iSoftBet che offre la possibilità di scelta tra RTP al 92% e al 96%;

Play’n Go che fa variare il valore tra l’84% e il 99%;

Pragmatic Play con valori tra l’87% e il 96% ma ha deciso di non far scendere l’RTP sotto il 94%;

Habanero che fa variare il valore tra il 92% e il 98%;

NetEnt tra il 90% e il 99% ma solo su pochi giochi.

La maggior parte degli sviluppatori ha invece deciso di non far variare l’RTP al casinò.