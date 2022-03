Motori: Nebrosport al prestigioso Circuito di San Marino

Trasferta di livello per la scuderia Nebrosport in vista del fine settimana del 26 e 27 marzo 2022. Il team santangiolese, che lo scorso weekend ha debuttato nella nuova stagione, sarà ai nastri di partenza della 49esima edizione del Circuito San Marino. Un Rally che vedrà la partecipazione di un equipaggio a tinte rossoblù.

Per la scuderia Nebrosport scenderanno in pista Emanuele Giannetti e Vincenzo Roma nelle vesti di Co-driver. Il driver, che nell’ultimo appuntamento del 2021 aveva conquistato in quinto posto assoluto al Rally Terra di Argil e il primato in N4, è già focalizzato sull’appuntamento di San Marino al volante di Skoda Fabia in classe R5.