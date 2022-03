Guerra Ucraina, Google Maps blocca alcune funzioni per proteggere la popolazione

Nel tentativo di proteggere la popolazione, Google Maps ha bloccato in Ucraina alcune delle sue funzionalità che forniscono informazioni agli utenti in tempo reale.

Queste includono la sovrapposizione del traffico e Live Busyness, una funzione che mostra eventuali concentrazioni di persone in una posizione in un momento dato.

La sovrapposizione del traffico in tempo reale è una caratteristica che alcuni ricercatori hanno utilizzato per monitorare il conflitto da lontano. Google ha provveduto al blocco delle funzionalità nel tentativo di aiutare a mantenere gli ucraini al sicuro. Come riporta l’agenzia Reuters, gli aggiornamenti sul traffico sono ancora disponibili nel Paese per chi usa la funzione passo-passo.