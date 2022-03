Fps Polizia: Mimose alle donne della Questura, Dia, Stradale di Caltanissetta e commissariati di Gela e Niscemi

In occasione della giornata internazionale per i diritti della donna il sindacato FSP Polizia di Stato ha donato alle donne che lavorano negli uffici di Polizia della Provincia un ramoscello di mimosa rivolgendo un pensiero alle donne ucraine, ma anche a tutte le donne che quotidianamente si impegnano per costruire un futuro di pace, speranza, solidarietà.

La FSP Polizia di Caltanissetta ha voluto rivolgere non un semplice augurio, ma un pensiero. Scrive Fabio Fazzi, Segretario Provinciale Generale FSP Polizia di Stato di Caltanissetta: “Quando vi osservo, intorno a me, nella vita di tutti i giorni, la cosa che mi sorprende sempre e m’incanta è il vostro naturale coraggio. Colleghe, amiche, conoscenti, parenti…un esercito, insomma! Il vostro esercito di coraggio! Vi muovete sicure e consapevoli in tutti i ruoli che rivestite; l’energia, la vitalità con cui condite ogni vostro impegno, sia nella società che nella vita, sono, innegabilmente, legate alla vostra natura…da voi è la vita! Non poche sono le difficoltà, piccole e grandi che, quotidianamente, vi trovate ad affrontare; alcune di voi vivono situazioni tanto difficili, penalizzate dal destino o dalle condizioni…E a loro, soprattutto, và il mio pensiero.

E’ ammirevole la grinta che sapete tirare fuori e la forza che sapete infondere anche con un sorriso che difficilmente vi manca. Non decanto la vostra grazia, l’intelligenza, la dolcezza, la bellezza…Oggi è il vostro coraggio che ammiro e che mi sento di onorare; in un tempo e in una società che sembra arrendersi molto facilmente. A voi il mio pensiero. Felice 8 Marzo”