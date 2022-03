Caltanissetta, un gigantesco simbolo della pace nel cortile del “Mottura”

Per avere un futuro nel quale regni la pace e che non abbia le armi ma il dialogo come forma di confronto è necessario “educare alla pace”.

Ed è questo l’intento promosso e portato avanti dall’IISS “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta che con “Un Messaggio di Pace dal Mottura” ha invitato tutte le classi dell’istituto ad affrontare questa importante tematica che oggi è più che mai attuale.

“L’ attività mira a sensibilizzare e a riflettere sulla situazione emergenziale che stiamo vivendo e coinvolge l’intera comunità scolastica: insegnanti, alunni e personale ATA – ha spiegato la dirigente Laura Zurli –. Abbiamo sentito la necessità di dare concretezza ai valori di pace, speranza e uguaglianza”.

“Partendo dalla realizzazione di cartelloni con slogan sulla pace, striscioni e bandiere a sostegno dell’ Ucraina – hanno spiegato i docenti coordinatori dell’iniziativa Concetta Bellia, Francesco Calabrese e Francesca Ognibene -, siamo arrivati alla realizzazione di un videoclip con all’interno messaggi di pace. Un’esposizione del bisogno di pace espressa anche usando palloncini, bandiere, poesie e momenti di riflessione”.

Alcuni studenti, in rappresentanza di tutti i loro compagni d’istituto, hanno rappresentare il simbolo della pace utilizzando il loro corpo.

Un gesto simbolico, nel piazzale antistante il Museo Mineralogico, che sottolinea l’impegno ad agire concretamente, qualora ce ne fosse bisogno, e non solo fermarsi a osservare il contesto che ci circonda.

“L’ augurio del Mottura – hanno concluso i docenti – è quello di lanciare un messaggio di pace affinché cessi la guerra. Se è vero che una rondine non fa primavera è anche vero che tante rondini formano uno storno e danno concretezza alla stagione”.

Guarda il video nella pagina Facebook dell’IISS Mottura: https://fb.watch/bFqkDYyx_q/