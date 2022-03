Caltanissetta, Rotaract e Baby Giunta si prendono cura del Quartiere San Luca

Il Rotaract di Caltanissetta, club service attivo per prendersi cura del territorio e delle sue necessità presieduto in questo anno sociale da Stefania Fontanazza, domenica mattina ha sensibilizzato i propri soci per andare a ripulire il Giardino della Legalità al Quartiere San Luca.

Ad accoglierli, per ringraziare per l’interesse e l’iniziativa, c’erano il presidente dell’omonimo comitato di quartiere, Nello Ambra, la baby Sindaca di Caltanissetta Giulia Guarino con una rappresentanza della sua giunta composta dal baby assessore all’ambiente, territorio e allo sviluppo economico Andrea Asaro e la baby assessora alla solidarietà, integrazione e inclusione Clara Tumminelli, e il baby consigliere comunale Andrea Vasapolli.

L’incontro è stato anche un’opportunità per dialogare e creare una proficua sinergia tra differenti realtà del territorio e promuovere attività che possano migliorare benessere e qualità della vita dei cittadini.

“Ho accolto con piacere l’invito della rappresentante Rotaract Stefania Fontanazza e, con la mia giunta, abbiamo dato la piena disponibilità per poter avviare un dialogo costruttivo. L’idea è quella di non fermarsi a una specifica area della città ma di organizzare attività ludico-ricreative con materiali di riciclo e giardinaggio e coinvolgere la cittadinanza nei prossimi weekend”.

La partecipazione della baby giunta e del Presidente del Comitato di Quartiere San Luca, durante un’attività di service del Rotaract Caltanissetta è il segnale di un incontro generazionale che ha voglia di essere coltivato.

I giovani devono lavorare per il proprio futuro e, per non fare l’errore del passato, è necessario ascoltare le esperienze, le difficoltà e i successi dei “grandi” senza dimenticare i desideri e le aspirazioni dei “piccoli”. Solo attraverso questa simbolica staffetta cronologica sarà possibile pensare a un “domani” nel quale i giovani di Caltanissetta sceglieranno consapevolmente di restare nella propria città.