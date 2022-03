Caltanissetta, Incontro Divulgativo PSR 2014/2022 il 16 marzo 2022

CALTANISSETTA – Con comunicato a firma del dirigente dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta – Servizio 7- Dr. Agr. Giuseppe Calafiore viene reso noto che al fine di incrementare i servizi all’utenza ed in particolare a favore degli operatori del territorio della provincia di Caltanissetta, in data 16 marzo p.v. dalle ore 16.00 presso la sala conferenze dell’Hotel San Michele avverrà un incontro informativo sui Progetti Integrati di Filiera (PIF) nelle linee di intervento settori “frutta a guscio” e “zootecnia”. Nell’incontro sarà esposto il bando sulla misura 16 “cooperazione” sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del Programma Sviluppo Rurale Sicilia (P.S.R.) 2014/2022. Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2022 rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola. L’incontro è stato organizzato dall’U.O. S7.06 del Servizio 7 “Interventi Assistenza Tecnica, Formazione, Interventi per le Azioni di Sviluppo Locale, Agrometeorologia (S.I.A.S.) e servizi Innovativi” diretta dal Dr. Agr. Luigi Neri in collaborazione con l’UO A3.02 diretta dal Dr. Agr. Claudio Monfalcone. All’ incontro parteciperanno: Roberto Gambino – Sindaco di Caltanissetta iero Lo Nigro – Presidente Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Caltanissetta; Ignazio Mauro – Presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia Caltanissetta; L’ Introduzione ai lavori sarà curata da Giuseppe Calafiore Dirigente dell’ Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta – Servizio 7 – che esporrà il “PSR Sicilia 2014-2022: situazione attuale e opportunità”; I Progetti Integrati di Filiera saranno esposti da Claudio Monfalcone Dirigente dell’ U.O. A3.02 – Coordinamento attività di monitoraggio spese Programmi Settore Agricolo e Rurale, Piano di Comunicazione del PSR; Il nuovo Bando Misura 16.1 sarà esposta da Luigi Neri Dirigente UO S7.06 – Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta; Chiuderanno l’incontro gli interventi il dott.re Dario Polizzi innovation broker del Progetto FISIPRO e il dott. Tirrito Salvatore Capofila del progetto PREVANIA a testimonianza di quanto già si sta facendo in provincia di Caltanissetta con la misura 16.1. Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano i produttori agricoli del settore della frutta secca e della zootecnia, le aziende che attuano la trasformazione e la commercializzazione a partecipare all’incontro.